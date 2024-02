TV-Auftritt für die Döbrichs aus Elsterberg: Wie es sich im Krieg lebt

Der russische Angriff auf die Ukraine jährt sich am 24. Februar zum zweiten Mal. Seit über 20 Jahren leben die Vogtländer dort. Bei ARD und MDR berichten sie darum live vom Alltag unter Lebensgefahr.

Keine grünen und gelben Klamotten tragen beim TV-Auftritt. In der Hand den Zettel voller Regieanweisungen vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und schon etwas aufgeregt auf das Kommende verlassen Gabi und Achim Döbrich für wenige Tage ihr Dorf Protopopiwka in der Zentralukraine. Grund ist eine Einladung des MDR für zwei TV-Auftritte: An diesem...