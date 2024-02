Vogtländer berichten im Fernsehen bei ARD und MDR vom Leben in der Ukraine

Von ihrem Alltag im Krieg haben die beiden Elsterberger am Freitag bei ARD und MDR erzählt. Nach Deutschland werden sie so schnell nicht zurückkehren - außer wenn genau eines eintritt.

Luftalarm, Detonationen, Diesel- und Lebensmittelknappheit, der Anblick von Soldatengräbern. All das haben Gabi und Achim Döbrich in zwei Jahren Ukrainekrieg erleben müssen. Und weggesteckt. „Wenn der Russe aber über den Dnepr geht, sind wir weg“, sagte Gabi Döbrich am Freitag im ARD-Mittagsmagazin zu Moderatorin Wiebke Binder. Und...