Sonnenblumenhack statt Bolognese: Helios-Klinikum in Plauen bietet mehr vegane Gerichte an

Das Helios Klinikum in Plauen erweitert ab Montag das Angebot für vegane Speisen für die Mitarbeiter und Gäste des Hauses. Wie das Vogtland-Klinikum mitteilt, will man mit der Einführung von insgesamt 20 neuen Gerichten den Speiseplan in der Cafeteria vielfältiger gestalten. „Als Arbeitgeber im Gesundheitswesen möchten wir eine vorbildliche Rolle...