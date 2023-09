Sopranistin Elisabeth Birgmeier zur Rolle in „The Addams Family“: „Wednesday hat mich gefordert, in diese Rotzigkeit reinzugehen“

Die aus München stammende Sopranistin ist ein Jahr am Theater Plauen-Zwickau. Was sie an Musicals reizt, worauf sie sich in der neuen Spielzeit freut und warum sie vegetarisch kocht, verriet die 29-Jährige im Gespräch mit Nicole Jähn.

„Freie Presse": Sie sind jetzt ein Jahr am Theater Plauen-Zwickau. In der Rolle der „Wednesday" haben Sie in kurzer Zeit große Beliebtheit erreicht, die Addams-Family-Produktion insgesamt. Haben Sie den Wednesday-Tanz noch drauf?