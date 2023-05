Stadt lässt Gedenktafel reinigen

Plauen.

Die Gedenktafel am Oberen Bahnhof, die an den früheren Zugführer der Deutschen Reichsbahn, Paul Dittmann, erinnert, wurde jetzt gesäubert. Bei der Aufschrift "Nie wieder Faschismus" war Ende April das Wort "Nie" von Unbekannten durchgestrichen und übermalt worden. Laut Stadtverwaltung muss noch die weiße Schrift ausgebessert werden, da diese durch die Reinigung etwas verblasst ist. Demnächst wird ein Steinmetz damit beauftragt. Aktuell werde geprüft, wie die Tafel künftig vor solchen Angriffen geschützt werden kann. Dittmann hatte in den 1930er-Jahren von den Nazis verfolgte Vogtländer vor dem Tod gerettet. (bju)