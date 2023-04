Starkbierfest in Plauen: Ein Hauch Nockerberg

Wer lang genug miteinander flirtet, darf auch heiraten. Zum Starkbierfest am Samstag in der Festhalle präsentierten sich die Akteure vom Trogisten Faschings-Fergnügen (TVF) und die Plauener Bierbrauer als feierlaunige Einheit. Bereits zum Bockbierfest im Herbst vergangenen Jahres wurde das so vereinbart. Ab sofort übernehmen die TVF-Strategen mit...