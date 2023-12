Stillleben mit Äpfeln: Plauener Museum überrascht mit einer Rarität

Es ist das einzige bekannte Ölgemälde von Comic-Ikone Erich-Ohser - jetzt kann es in der Galerie e.o.plauen bestaunt werden. Wo kommt das Kunstwerk her?

Mit neuem farbigen Highlight wartet die Galerie e.o.plauen in der Nobelstraße auf. „Es handelt sich um ein Stillleben mit Draperie und Äpfeln, das Erich Ohser noch vor seiner Zeit als e.o.plauen während seines Studiums in Leipzig gemalt hat“, so Iris Haist, die Leiterin des Erich-Ohser-Hauses. Es sei das einzige bekannte Ölgemälde von...