Sushi in der Matsch: Plauener Gastronomen bieten zur vogtländischen Küche nun auch noch Japanisch an

Nur für kurze Zeit ploppt jetzt im Gasthaus Matsch ein Sushi-Fenster auf. Die Gaststätte will testen, wie die japanische Spezialität hier ankommt.

Sashimi, Maki oder Nigiri? Wissen Sie jetzt schon, ob Sie am Wochenende Appetit auf Sushi haben? Dann können Sie die japanische, oft in Seetangblätter eingerollte Leckerei mit Reis, rohem Fisch und Gemüse in der Plauener Gaststätte Matsch per Internet vorbestellen. Die mundgerechten Speisen können am Freitag- und Samstagabend vor Ort...