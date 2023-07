Toter bei Badeunfall in Talsperre Pöhl

„Das Ganze bewegt mich immer noch sehr“, so ein Leser der „Freien Presse“ am Montag. Er hatte mit angesehen, wie die Wasserwacht der Talsperre Pöhl am Samstagnachmittag im Naturbad am Campingplatz Gunzenberg einen leblosen Körper aus dem Wasser gezogen hat. „Etwa 20 Meter vom Strand entfernt in die unmittelbare Nähe einiger...