Trotz Berg und Tal: Lastenräder sind für Plauen interessant

„Bevor ich ein Auto kaufe, hole ich mir ein Bike“, sagt der 19-jährige Neu-Plauener Dave Renner. Er hat sich am Donnerstag informiert.

Am Donnerstag hat die Cargobike-Roadshow mit zwölf Lastenrädern Station am Theaterplatz gemacht. Plauen war die siebte und letzte sächsische Stadt, in der sich Frischluftfreunde über die Vorzüge und Preise von elektronischen Nutzfahrzeugen informieren und die Bikes auch ausprobieren konnten. Der Fakt, dass sie das Gefährt nicht allein mit...