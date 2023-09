Unbekannte schlagen in Plauen Autoscheibe ein und erbeuten Papiermüll

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung im Plauener Stadtteil Bärenstein.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen geparkten Pkw der Marke Toyota in der Hainstraße im Plauener Stadtteil Bärenstein beschädigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen der oder die Täter auf der Fahrerseite die hintere Fensterscheibe ein. Aus dem Innenraum wurde eine Papiertüte entwendet, in der sich lediglich...