Unbekannte stehlen Fleisch, Käse und Whisky aus Plauener Restaurant: „Das macht mich sprachlos“

Bargeld war wohl der kleinste Posten, den Unbekannte am Wochenende aus dem Plauener Restaurant Sirtaki entwendeten. Über das kuriose Diebesgut kann die Wirtsfamilie nur den Kopf schütteln.

"Drei Kilo Käse", sagt Margarete Karavasilis und schüttelt ungläubig den Kopf. "Warum stiehlt man denn bitte drei Kilo Käse?" Es hätte ein ganze Weile gedauert, bis die Gastronomin festgestellt hat, was nach dem Einbruch in das Restaurant Sirtaki an der Plauener Herrenstraße alles fehlt. "Sogar meinen Staubsauger haben die mitgenommen", sagt...