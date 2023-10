Unfall mit Gefahrgut-Lastzug auf A 72 nahe Plauen

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 72 nahe Plauen-Ost kam die Feuerwehr zum Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Hof ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar.

Die Autobahn 72 musste in der Nacht zu Freitag wegen eines Verkehrsunfalls mit einem Gefahrgut-Lastzug teilweise gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastzug am späten Donnerstagabend im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Plauen-Süd in Fahrtrichtung Hof mit einem Skoda kollidiert.