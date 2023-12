Ungewöhnliche Geschäftsidee an der Oelsnitzer Straße in Plauen: Paar eröffnet Salzgrotte

Ein russischer Architekt und seine Frau haben drei ruinöse, teils denkmalgeschützte Häuser am Rande der Ostvorstadt auf Vordermann gebracht. Worauf die beiden außerdem noch stolz sind.

Reichenbach hat eine. Oelsnitz ebenso. Und Hof oder Zwickau. Und nun gibt es also auch eine Salzgrotte in Plauen - dort, wo sie niemand auf den ersten Blick vermutet: in der Oelsnitzer Straße 59. Unaufhörlich rauscht der Verkehr der Bundesstraße an der Häuserzeile vorbei. Besonders ansehnlich ist sie nicht. Doch hinter den Fassaden von drei...