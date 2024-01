Vogtländische Urlaubsdörfer präsentieren sich auf der Grünen Woche in Berlin

Die Region ist zwei Tage am Stand der AG Sachsens Dörfer in der Sachsenhalle 21 präsent.

Das Vogtland hat zur Halbzeit der Grünen Woche in Berlin einen weiteren großen Auftritt: Leubnitz, Kürbitz und Morgenröthe-Rautenkranz werden sich am Mittwoch und Donnerstag am Stand der AG Sachsens Dörfer in der Sachsenhalle 21 als vogtländische Urlaubsdörfer präsentieren. Darüber berichtete Heike Löffler von der Geschäftsstelle...