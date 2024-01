Während Fahrer schlief: Dieseldiebe klauen an A 72 etwa 700 Liter aus Laster-Tank

Immer wieder steuern Dieseldiebe Autobahnrastplätze an, um Tanks anzuzapfen. Diesmal war ein geparkter Laster in Neuensalz im Vogtland das Ziel.

Neuensalz.

Auf dem Parkplatz an der A 72 bei Neuensalz im Vogtland haben Diebe aus einem geparkten Laster rund 700 Liter Diesel im Wert von rund 1200 Euro gestohlen. Das meldete die Polizei in der Nacht zum Montag. Die Tat geschah in der Nacht von Samstag auf Sonntag.