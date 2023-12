Dieselklau auf Autobahnrastplatz nahe Nossen: Zeuge will Dieb aufhalten und hängt sich an dessen Lkw

Laut Polizei wurden 120 Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine gestohlen. Beim Versuch, den Dieb zu stoppen, verletzte sich ein 37-jähriger Zeuge.

Nossen.

Szenen wie in einem Actionfilm haben sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf dem Autobahnrastplatz „Am Steinberg“ an der A 4 bei Nossen abgespielt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein unbekannter Dieb den Tank einer Sattelzugmaschine gewaltsam geöffnet und daraus insgesamt 120 Liter Diesel gestohlen. Dabei wurde er von einem Zeugen (37) überrascht, woraufhin der Dieb mit seinem Lkw die Flucht antrat. Der 37-Jährige wollte dies verhindern und hängte sich an den Spiegel der Lkw-Fahrerseite, schildert eine Polizeisprecherin. Den Dieseldieb beeindruckte dies offenbar nicht, er fuhr auf die Autobahn in Richtung Dresden auf. Der Zeuge musste sich daraufhin vom Spiegel lösen. Beim Aufprall verletzte er sich leicht, so die Polizei. (bk)