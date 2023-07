Warum die Arbeit im Straßenbau für eine junge Vogtländerin der Traumberuf ist

Dass in ihrem Beruf körperliche Arbeit auf Tina Stehlik zukommt, war für die junge Frau von Anfang an kein Problem. Das ist Teil des Jobs. „Und so richtig bewusst habe ich darüber auch gar nicht nachgedacht“, sagt die 18-Jährige und lacht. Stehlik beginnt in Kürze das zweite Lehrjahr zur Straßenbauerin. Ein Beruf, der nur bei wenigen...