Warum sich ein Vogtländer bei Karl Lauterbach beschwert

Kosten in Millionenhöhe laufen jährlich bei Krankenkassen in Sachsen für neue Hörhilfen auf. Ein Plauener schreibt bis an Gesundheitsminister Karl Lauterbach, weil er sich über Verschwendung ärgert.

Uwe Odebrecht ist sparsam. Er ärgert sich über Verschwendung. Der 78-Jährige hat die Seiten im Ordner doppelt bedruckt, die den Hickhack mit seiner Krankenkasse um seine beiden Hörgeräte dokumentieren. Seit vorigem Sommer steht er im Schriftwechsel mit der IKK Classic. Bis an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb der Plauener, der bis...