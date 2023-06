Was die Plauener Museumsnacht in diesem Jahr zu bieten hat

Was ihr persönliches Highlight zur Nacht der Muse(e)n am Freitagabend ist? Das kann Steffi Behncke partout nicht sagen. Will sie auch gar nicht, denn: „Alle, wirklich alle Mitwirkenden lassen sich zur Museumsnacht stets etwas Originelles einfallen“, so die Mitorganisatorin des seit bald zwei Jahrzehnten stattfindenden beliebten Kunst- und...