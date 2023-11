Weil es für ihre Kids bisher keinen Anlaufpunkt gab: Pausaer Eltern initiieren Jugendclub für ihren Nachwuchs

Junge Leute treffen sich bald regelmäßig in den Räumen der ehemaligen Stadtbibliothek. Pausaer Eltern brachten das Projekt auf den Weg. Was die jungen Leute im neuen Jugendclub bald erwartet.

Es ist schon einige Jahre her, als Pausa noch einen eigenen Jugendklub hatte. Die nachrückende Generation der jungen Leute weiß davon kaum noch etwas. Nun wagen Eltern in Eigeninitiative einen Neuanfang. Für das ehrgeizige Projekt boten sich die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der ehemaligen Bibliothek an. Das schmucke Haus an der Braugasse...