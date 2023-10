Weiterer Zigarettenautomat in Weischlitz aufgebrochen

In Weischlitz erhöht sich die Anzahl der gemeldeten Automatenaufbrüche auf nunmehr drei. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Erneut ist in der Gemeinde Weischlitz ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag meldete, ereigneten sich die Taten im Zeitraum zwischen dem 9. Oktober und dem 26. Oktober. Der Zigarettenautomat befindet sich am Neuen Weg in Weischlitz. In dem besagten Zeitraum waren in Weischlitz zwei weitere derartige...