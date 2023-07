„Wir wollen alles besser machen“: Diese jungen Vogtländer sind beim Weltjugendtag in Lissabon dabei

Adam Chmielowski, Jan Kučera, Lucia Wilczek und Marketa Borisova (von links) sind vier von 235 Pilgern aus den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz, die am Weltjugendtag im portugiesischen Lissabon teilnehmen. Sie alle trafen sich am Montag in Plauens Herz-Jesu-Kirche. Bild: Ellen Liebner