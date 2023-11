Wo die Operetten-Freunde im Vogtland jetzt auf ihre Kosten kommen

Die Vogtland Philharmonie lädt am Mittwochnachmittag zur Gala mit zwei herausragenden Solisten in die Plauener Festhalle ein. In der Pause ist Gemütlichkeit angesagt.

Unvergessene und immer wieder gern gehörte Melodien großer Komponisten wie Johann Strauß, Robert Stolz und anderen Meistern erklingen am Mittwoch ab 14.30 Uhr in der Festhalle. Es spielt die Vogtland Philharmonie unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas. Die Sopranistin Ava Gesell vom Theater Bonn und der Tenor Alexander Geller... Unvergessene und immer wieder gern gehörte Melodien großer Komponisten wie Johann Strauß, Robert Stolz und anderen Meistern erklingen am Mittwoch ab 14.30 Uhr in der Festhalle. Es spielt die Vogtland Philharmonie unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas. Die Sopranistin Ava Gesell vom Theater Bonn und der Tenor Alexander Geller...