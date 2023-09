Wohin am Wochenende im Vogtland: Kirmes, Neil-Young-Hits und Theaterfestival

Zum Herbstferien-Start wird in Falkenstein Kirmes gefeiert. In Rodewisch ertönen die Hits von Neil Young, und Plauen ist Gastgeber der Sternwanderung. Ein Blick auf die Veranstaltungen im Vogtland.

Kirmes in Falkenstein: Anlässlich des 575-jährigen Stadtbestehens feiert Falkenstein ab Freitag Kirmes. Los geht es 18 Uhr mit dem Festumzug und dem Fassanstich auf dem Jahnplatz. Anschließend spielt die Band LTR. Am Samstag ab 14 Uhr treten im Festzelt die Schalmeienfreunde Falkenstein mit weiteren Gruppen aus der Region auf. Am Abend ab 20...