Zwei Buchlesungen in dieser Woche

Plauen.

Bezugnehmend auf die Leipziger Buchmesse, die ab Donnerstag stattfindet, werden auch im Plauener Quartier 30 an der Bahnhofstraße 30 in dieser Woche zwei Lesungen stattfinden. Der Eintritt ist frei. Der gebürtige Berliner Autor Raphael Molter liest am Mittwoch ab 19 Uhr "Friede den Kurven, Krieg den Verbänden - Fußball, Fans & Funktionäre - Eine Herrschaftskritik". Gemeinsam mit dem Fanprojekt Plauen-Vogtland stellt er sein im Juli 2022 im Papy-Rossa Verlag erschienenes Buch vor. Die gebürtige Vogtländerin Anett Klose wird dann am Donnerstag, 14 Uhr, aus ihrem Familienroman "Eine handvoll Würfelzucker" präsentieren. Das Buch entstand nach wahren Begebenheiten. In monatelanger Recherche sammelte Klose reichlich Informationen über das Leben und die Stationen der Gefangenschaft ihres Opas Paul, dessen Zweisamkeit mit Oma Elsa und deren Kinder. (bju)