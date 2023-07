Zwei Jahre nach der Flut: „Die Angst schwingt immer mit“

Armin Teichmeier verfolgt die Wetterberichte aufmerksamer als manch anderer. Besonders bei Unwetter-Warnungen geht er in Habachtstellung - wortwörtlich. Dann räumt Teichmeier in seinem Haus in Alt-Chrieschwitz alles im Erdgeschoss zusammen, stellt das Wichtigste nach oben. Er hat in einen mobilen Hochwasserschutz investiert. Die aus einzelnen...