Zweitägiger Warnstreik im Plauener Stadtverkehr: Was zu beachten ist

Während am Donnerstag noch die Straßenbahnen fahren, bleiben am Freitag auch diese im Depot.

Plauen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik bei der Straßenbahn Bus-GmbH Plauen aufgerufen. Wegen des Warnstreiks können die Stadtbuslinien C, D und E sowie die Nachtbuslinien N1, N2, N3 und N4 nicht fahren. Die Straßenbahnlinien in Plauen sind am Donnerstag vom Warnstreik nicht betroffen. Für Freitag hat die Gewerkschaft zu einem ganztägigen Warnstreik bei der Straßenbahn Bus-GmbH Plauen sowie zusätzlich bei der Plauener Straßenbahn aufgerufen. Aus diesem Grund fahren am Freitag auch keine Bahnen. Das Verkehrsunternehmen bittet Fahrgäste, sich bereits vor Fahrtantritt alternative Verbindungen mit Regionalbussen oder -zügen (Vogtlandbahn RB 2 zwischen Oberer Bahnhof und Westbahnhof) zu suchen. (bju)