Zwischenstation in Plauen: Haubentaucher-Ausstellung auf dem Weg von Leipzig über Chemnitz nach München

In Vertretung organisierte der Kunstkenner Klaus Noack dreizehn Monate lang die Ausstellungen in der Galerie des Soziokulturellen Zentrums. Am Samstag hat er sich bei der Eröffnung der Ausstellung „Haubentaucher III“ vom Plauener Publikum verabschiedet. „Das ist der allerletzte Arbeitstag in meinem Leben“, sagte der ehemalige...