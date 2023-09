„Das war das Titanic-Szenario“: Warum es in Unterheinsdorf vorerst Semmeln aus Auerbach geben wird

Die Auerbacher Bäckerei Trützschler hat die Bäckerei Zeidler übernommen - und bei der Generalprobe Schiffbruch erlitten. Am 4. Oktober wird dennoch aufgemacht.

An der seit langem geplanten Wiedereröffnung der Bäckerei Zeidler in Unterheinsdorf am 4. Oktober soll sich nichts ändern. „Das Datum steht. Allerdings gibt es vorerst keine dort gebackene Ware. Wir beliefern von Auerbach aus und fahren halt hin und her. Tut mir wirklich wahnsinnig leid für die Kundschaft“, sagt Steve Brasch. Der Inhaber...