Der Countdown für den Reichenbacher Tennisfasching läuft

Die 61. Auflage - wann es wo Tickets fürs Neuberinhaus gibt und welches Outfit am 3. Februar angesagt ist.

Am 3. Februar steigt die 61. Auflage des Reichenbacher Tennisfaschings. Erstmals in der Geschichte des Partykrachers startet dazu am Samstag und damit traditionell am 11. 11. die Ticket-Vorbestellung auf digitalem Weg - Karten für die Steh- und Sitzplätze im Neuberinhaus können über Tefa-Online reserviert werden. Feststehen zudem der Termin...