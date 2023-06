Der Revierförster und sein Nachfolger: Warum der Wald vor unserer Haustüre mehr naturnahen Unterricht verträgt

Was man kennt, das schätzt man. Auch in dieser Hinsicht sind sich der Reichenbacher Revierförster Joachim Gorski und sein Nachfolger Dominik Feudel einig. Was das für ihr Geschäftsfeld bedeutet, konnte jetzt bei einer waldpädagogischen Stunde mit Kindern der Reichenbacher Kita Wichtelhausen im Walkholz beobachtet werden - auf gemeinsamer...