„Diana’s Überraschungskiste“ in Reichenbach eröffnet

In der Albertistraße 23 in Reichenbach ist am Dienstag ein neuer Laden eröffnet worden. Als sich 9 Uhr die Türen von „Diana’s Überraschungskiste“ öffneten, wartete ein Glas Sekt auf die ersten Kunden. „Wir haben bis 1 Uhr in der Nacht gewerkelt, damit alles fertig wurde“, berichtet Diana Georg. Ihre Fußoperation hatte die...