Gewandhaus wird besichtigt

Reichenbach.

Das Gewandhaus in Zwickau besichtigen am Mittwoch, 24. Mai, 15 Uhr Mitglieder der Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz. Treffpunkt ist am Bahnhof in Reichenbach, wo es 13.50 Uhr mit der Vogtlandbahn nach Zwickau geht. Mehr Infos und Anmeldungen unter Ruf 03765 14455. (gb)