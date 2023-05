"Go Trabi Go"-Tochter Claudia Schmutzler kommt zu Trabi Star-Party ins Vogtland

In Lengenfeld gründet sich im Juni ein Verein, der noch nach einem Namen sucht - aber schon genau weiß, was er vorhat. "In der Stadt gibt es ja schon viele tolle Vereine, ob nun in sportlicher oder kultureller Hinsicht. Wir wollen ein wenig die Lücke ausfüllen und haben dabei das Besondere im Blick", erklärt Torsten Reichel im Namen der etwa ein...