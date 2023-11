Goethe-Gymnasium Reichenbach lädt zum Nachmittag der Naturwissenschaften

Bei dem Projekttag am Montag können sich Viertklässler und deren Eltern über die Ausbildung an der Bildungsstätte informieren.

Mit einem Nachmittag der Naturwissenschaften möchte das Goethe-Gymnasium Reichenbach am Montag, den 13. November, Grundschüler und deren Eltern auf sich aufmerksam machen. Von 16.30 bis 18 Uhr findet ein Projekttag statt. Viertklässler haben die Möglichkeit, an Stationen Einblicke in die Fächer Physik, Chemie, Biologie und Geografie zu...