Heinsdorf hat neuen Gemeindewehrleiter

Heinsdorfergrund.

Neuer Gemeindewehrleiter von Heinsdorfergrund ist Nils Eichhorn. Er löst Falk Reinhold ab, dem während der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Blumen für seinen Einsatz in den letzten fünf Jahren gedankt wurde. Das Gremium hatte zuvor das Ergebnis der Wahl des neuen Wehrleiters während der Jahreshauptversammlung der Wehr bestätigt. Nils Eichhorn gehört der Unterheinsdorfer Wehr an und ist zudem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Zwickau. Die Heinsdorfer Feuerwehr hat 79 Mitglieder, davon 66 in der Einsatzabteilung. Im vergangenen Jahr gab es 25 Einsätze mit 523 Einsatzstunden. Hinzu kamen 3661 Stunden an Ausbildung. (gem)