Kleintierzüchter stellen in Waldkirchen aus

500 Tiere sind am Wochende in der Turnhalle zu sehen.

Waldkirchen Am Wochenende ist es wieder so weit. Statt Sportler bevölkern etwa 500 Kleintiere die Turnhalle an der Hauptstraße von Waldkirchen. Der mitgliederstarke Verein kommt noch immer ohne die Unterstützung anderer Vereine aus, um sehenswerte Schauen auf die Beine zu stellen. Die ganze Palette der Kleintiere ist mit einem bunten...