Kollision in Lengenfeld: 9000 Euro Schaden

Bei dem Unfall auf der Zwickauer Straßen stießen ein Ford und ein Skoda zusammen.

Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro hat es am Donnerstagvormittag auf der Zwickauer Straße von Lengenfeld gegeben. Wie die Polizei im Pressebericht vom Freitag mitteilt, war eine 77-jährige Frau gegen 11.25 Uhr mit ihrem Ford auf dem Hammerweg in Richtung Zwickauer Straße unterwegs. Dabei...