Krankenhaus in Greiz hat neuen Chefarzt der Radiologie

Der neue Chefarzt des Röntgendiagnostischen Zentrums des Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg heißt Saeid Panahi Khezri. Der 39-Jährige war bis zu seiner Berufung zum Chefarzt seit Oktober 2021 als Sektionsleiter in der Radiologie des Greizer Krankenhauses tätig. Vor seiner Zeit in Greiz arbeitete Saeid Panahi Khezri am Universitätsklinikum Jena....