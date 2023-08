Langos zum Vorzugspreis in Irfersgrün: Warum in dem Vogtland-Dorf plötzlich Verkaufswagen und Wohnmobil stehen

Durch Irfersgrün geht’s schnurstracks hoch zur A 72. Seit einiger Zeit biegen Hungrige jedoch auf die grüne Wiese ab zu Familie Hünniger – bei der am Wochenende Zwickau Schlange steht.

Wenn am Wochenende beim Zwickauer Stadtfest zu Stars und Sternchen der Bär steppt, ist Michael Hünniger wieder im Tunnel. Dann stehen an seinem Langos-Wagen hungrige Partygäste Schlange. Ob sein persönlicher Tagesrekord von 850-mal Langos geknackt wird, vermag der Schausteller nicht zu prognostizieren. „Aber am Ende eines solchen Tages...