Miniauto-Fahrer bei Unfall verletzt

Reichenbach.

Ein 16-jähriger Fahrer eines 45 km/h-Miniautos ist bei einem Unfall auf der B 94 in Höhe der A-72-Anschlussstelle Reichenbach leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte dort am Montagnachmittag eine 43-jährige Skodafahrerin, die aus Richtung Reichenbach kam, auf die A 72 auffahren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Miniauto. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt, sodass sich eine kurzzeitige Vollsperrung notwendig machte. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 17.000 Euro. (us)