Ministerin besucht MVZ: Hausaufgaben für Pilotprojekt in Reichenbach

Petra Köpping hat am Montag ein Gespräch mit dem Krankenhaus-Käufer und dem MVZ-Geschäftsführer geführt. Sie erläuterte, wie die Förderung durch den Freistaat laufen kann.

Besuch aus Dresden gab es am Montag im neuen ambulanten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das seit Mitte Oktober am ehemaligen Klinikstandort in Reichenbach arbeitet. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sprach mit den Akteuren über die nächsten Schritte.