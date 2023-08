Mit dem ADAC-Prüfzug durchs Vogtland: Was den Prüfern vor der Sommerpause so aufgefallen ist

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das ist in der Mühle nicht anders als bei den Fahrzeug-Checks des ADAC in der Region. „Manch einer stellt sich erst neben das Prüfmobil und wundert sich dann, dass der nächste eher drankommt. Dabei ist auf dem Schild genau zu sehen, wo man stehen muss“, erzählt Fahrzeugprüfer Steffen Ressel am Donnerstag...