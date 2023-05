Müll-Sammelaktion im Dorf und im Wald: Für 500 Gramm gibt's eine Kugel Eis

Nicht Worte, sondern Taten zählen. Diesem Credo fühlt sich der Kindergemeinderat von Heinsdorfergrund auch in seiner aktuellen Legislaturperiode verpflichtet. So hat das an der Hauptmannsgrüner Grundschule angesiedelte Gremium um Kinderbürgermeisterin Luana Pitzler im Herbst etwa mit dem Pflanzen von zwei Apfelbäumchen im Schulhof ein Zeichen der...