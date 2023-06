„Musik im Laden“ lockt nach Reichenbach

Acht Musiker und Bands spielen am Freitagabend in acht Geschäften. Geboten wird eine bunte Mischung von Rock bis Klassik. Was sich der Gewerbeverein davon verspricht.

Mit „Musik im Laden" erlebt am Freitag, 23. Juni, ein Projekt des Gewerbevereins Reichenbach seine Premiere. „Von 19 bis 22 Uhr spielen acht Musiker oder Bands in acht Läden der Stadt", erklärt Gewerbevereinschef Benedikt Lommer und lädt alle Einheimischen und Gäste ein.