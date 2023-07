Neustart mit 72 Jahren: Warum ein Vogtländer in Neumark eine Fahrrad-Werkstatt eröffnet

Am 3. Juli hat Volker Diezel in der Ernst-Ahnert-Straße 8 in Neumark seine Fahrrad-Reparaturwerkstatt eröffnet. „Damit bin ich wahrscheinlich der Älteste, der ein neues Gewerbe im Vogtland anmeldet“, schätzt der 72-Jährige. Wer vom Parkplatz hinter der Sparkasse über die Brücke am Bach schaut, dem fällt der weiß-blaue Schriftzug von...