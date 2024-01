Orgelfahrten 2024 des Frauenkirchenkantors enden im Vogtland

Die beiden letzten Konzerte erklingen in Mylau und Lengenfeld.

Gleich zweimal ist der Dresdener Frauenkirchenkantor Matthias Grünert in diesem Jahr bei seinen Orgelfahrten „Zum Neuen Jahr“ zu erleben. Zu den insgesamt 22 Konzerten zählen auch die am Sonntag, 14. Januar, in Mylau und Lengenfeld. Bei der am 5. Januar begonnenen, ersten Etappe gibt der Kantor bis Sonntag, 7. Januar Gastspiele meist im...