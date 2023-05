Philharmonic Rock im Neuberinhaus

Reichenbach.

Die Veranstaltung "Philharmonic Rock - in memoriam", die am heutigen Samstag, 19.30 Uhr im Neuberinhaus Reichenbach an das vor exakt einem Jahr verstorbene Multitalent Jens Pfretzschner erinnert, verspricht einen vollen Saal. "Wir haben nur noch Restkarten auf dem Rang", sagt Neuberinhaus-Leiter Severin Zähringer. Jens Pfretzschners Sohn Robert Lehrer für Musik und Geschichte in Dresden, hat für diesen Abend ein Orchester, eine Rockband und zahlreiche Solisten zusammengetrommelt. Aus Reichenbach dabei sind Selina Tulasoglu und Carsten Göpfert als Gesangssolisten, Jörg Schaller als Moderator sowie Sebastian Peter Zippel als Dirigent. Mit Adam Kesselhaut und Michael Jelden kommen alte Freunde zurück in die Neuberinstadt. Zudem singen Selma Semmoudi und Leandra Johne. Robert Pfretzschner spielt die Keyboards seines Vaters. Stephanie Lindners Gruppe Baexstage heizt im Vorprogramm ein. (gb)