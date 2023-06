Polizei klärt Unfallflucht in Reichenbach auf

Dank eines Zeugen hat die Polizei den Verursacher eines Verkehrsunfalls in Reichenbach ermittelt. Der Fahrer eines Audi Q4 hatte am Donnerstagnachmittag die Zenkergasse in Richtung Postplatz befahren und kurz nach der Einmündung Zwickauer Straße einen am rechten Straßenrand parkenden Audi A4 gestreift. Nach dem Zusammenstoß hielt der Verursacher...